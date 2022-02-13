عوامل غير متوقعة تسبب الصداع..متى يكون خطيرا؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الصداع يسبب الشعور بخفقان خفيفًا أو ألمًا شديدًا وفي مناطق مختلفة من الرأس، بما في ذلك الجانب الأيمن من فروة الرأس، وقاعدة الجمجمة، والعنق، والأسنان والعيون.

وهناك مجموعة من العوامل التي تحدث قد تؤثر على الصداع، وذلك بداية من قلة النوم وصولًا لانسحاب الكافيين، وفيما يلي نقدم إليكم أهم أسباب الصداع في الجانب الأيمن من الرأس، وفق ما جاء في "healthline".



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أسباب الصداع في الجانب الأيمن

1- عوامل نمط الحياة يحدث الصداع بشكل شائع بسبب عوامل مثل:

ضغط عصبى

إعياء

تفادي وجبات

مشاكل في عضلات الرقبة.

الالتهابات والحساسية

يمكن أن تسبب التهابات الجيوب الأنفية والحساسية الصداع، ويحدث الصداع الناتج عن التهابات الجيوب الأنفية نتيجة الالتهاب الذي يؤدي إلى الضغط والألم خلف عظام الوجنتين والجبهة.2- الأدوية والإفراط في استخدام الأدويةالاستخدام المفرط للأدوية لعلاج الصداع نفسه يمكن أن يسبب الصداع، وتشمل الأسباب الشائعة للصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية ما يلي :

المسكنات البسيطة

يمكن للأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية مثل عقار الاسيتامينوفين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية أن تسبب الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية عند تناولها لمدة 15 يومًا أو أكثر في الشهر.

مزيج من مسكنات الآلام

تحتوي بعض مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية على مجموعة من الأدوية، مثل الأسبرين والكافيين، يمكن أن تسبب هذه الصداع عند تناولها لمدة 10 أيام أو أكثر في الشهر.2- أسباب عصبية

ألم العصب القذالي

هناك نوعان من الأعصاب القذالية في العمود الفقري لأعلى الرقبة والتي تمر عبر العضلات إلى فروة الرأس، يمكن أن يسبب تهيج أحد هذه الأعصاب ألمًا حادًا أو كهربائيًا أو وخزًا، غالبًا ما يكون الألم في جانب واحد فقط من الرأس.

التهاب الشريان الصدغي

هذه حالة تصاب فيها بالتهاب أو تلف الشرايين التي تمد الرأس والدماغ بالدم، يمكن أن يسبب هذا الضغط أعراضًا أخرى، مثل ضعف البصر وآلام الكتف أو الورك وألم الفك وفقدان الوزن.

التهاب العصب الثالث

هذه حالة مزمنة تؤثر على العصب الذي ينقل الإحساس من الوجه إلى المخ، قد يؤدي أدنى تحفيز على الوجه إلى حدوث هزة من الألم.

3- أسباب طبية يُعتقد أن مجموعة متنوعة من العوامل الطبية تلعب دورًا في حدوث صداع في الجانب الأيمن، وتشمل:

القلق واضطرابات المزاج

توقف التنفس أثناء النوم

طحن الأسنان وضغط الفك

وجود عوامل وراثية

4 - أسباب أخرىتشمل الأسباب الأكثر خطورة للصداع التي يمكن أن تحدث في جانب واحد فقط ما يلي:

صدمة

تمدد الأوعية الدموية

الأورام التي يمكن أن تكون حميدة أو خبيثة (سرطانية)

السكتة الدماغية

5- أنواع الصداعهناك أنواع مختلفة من الصداع يمكن أن تحدث في الجانب الأيمن من الرأس، ولكل منها أسباب وأعراض مختلفة ومتداخلة، يمكن أن تساعد معرفة نوع الصداع الذي تعاني منه الطبيب في تشخيص السبب، وتشمل أنواع الصداع الأكثر شيوعًا ما يلي:

صداع التوتر

صداع التوتر هو أكثر أنواع الصداع شيوعًا، ويحدث في حوالي 75 بالمائة من البالغين، وعلى الرغم أنه يؤثر عادةً على كلا الجانبين، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا من جانب واحد، أو يحدث في جانب واحد فقط من الرأس، ويشعر المصاب بألم خفيف، قد يؤثر على الكتف والرقبة.

الصداع النصفي

يمكن أن تحدث نوبات الصداع النصفي في أحد جانبي الرأس أو كليهما، ويمكن أن تؤدي إلى حساسية للضوء والصوت، أو غثيان وقيء، أو تشوش الرؤية، أو تنميل، ويشعر المصاب بخفقان شديد أو إحساس بالنبض.

الصداع العنقودي

غالبًا ما يكون الصداع العنقودي مؤلمًا ولا يشمل سوى جانب واحد من الرأس، وقد يعاني الفرد أيضًا من الأرق وشحوب الجلد أو احمراره واحمرار العين المصابة وسيلان الأنف في الجانب المصاب من الوجه، ويشعر المصاب بألم شديد، خاصة ألم العين الذي يشمل عين واحدة فقط، وينتشر إلى مناطق الرقبة أو الوجه، والرأس، أو الكتف.

الصداع الهرموني

يمكن أن تكون مستويات الهرمونات في الجسم أحيانًا سببًا للصداع، على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين المرتبط بالدورة الشهرية إلى نوبات الصداع النصفي.

يمكن أن يسبب الحمل وانقطاع الطمث واستخدام موانع الحمل الفموية تغيرات في مستوى الهرمونات تؤدي إلى الصداع، ويشعر المصاب بألم وخفقان يصاحبه غثيان وحساسية للضوء والصوت.