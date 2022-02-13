مفاجأة ثقيلة بشأن الديانة الحقيقية للفنانة اللبنانية فيروز والتي لا يعلم عنها الكثيرون!!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نوع من المكسرات يحرق الكوليسترول في الجسم ويشفيك من انسداد الشرايين وتصلبها اسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير 2022 من ارامكو بنزين 91 وبنزين 95 المطبقُة اليوم السبت 12/2/2022

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