نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وداعا لالتهاب المسالك البولية .. طريقة في المنزل للتخلص من المعاناة نهائيًا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عدوى المسالك البولية هي عدوى تصيب أي جزء من المسالك البولية، بما في ذلك الكلى أو الحالب أو المثانة، وتسبب البكتيريا 95٪ من التهابات المسالك البولية، لكن الفطريات يمكن أن تسبب العدوى أيضًا.

ووفقا للتقارير الطبية، أن سلالات البكتيريا الأكثر شيوعًا التي تسبب حالات عدوى المسالك البولية هي الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الرخامية.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

أعراض المسالك البولية

تشمل أعراض المسالك البولية الشائعة

إحساس حارق عند التبول

كثرة التبول

البول الغامق

رائحة نفاذة

شعور بعدم اكتمال إفراغ المثانة

آلام الحوض

علاج التهاب المسالك البولية في المنزل

على الرغم من أن عدوى المسالك البولية يمكن أن تصيب أي شخص ، إلا أن النساء أكثر عرضة للإصابة، هذا لأن مجرى البول الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة، يكون أقصر عند النساء منه عند الرجال، هذا يسهل على البكتيريا الدخول والوصول إلى المثانة.

1- شرب الماء

شرب الكثير من السوائل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية عن طريق زيادة التبول ، مما يساعد على إزالة البكتيريا من المسالك البولية.

2- تناول فيتامين سي

قد تقلل زيادة تناول فيتامين سي من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية عن طريق جعل البول أكثر حمضية، وبالتالي قتل البكتيريا المسببة للعدوى.

3- شرب عصير التوت

تظهر بعض الدراسات أن التوت البري يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية عن طريق منع البكتيريا من الالتصاق بالمسالك البولية.

4- تناول البروبيوتيك

يمكن أن تساعد البروبيوتيك في الوقاية من عدوى المسالك البولية عند استخدامها بمفردها أو بالاشتراك مع المضادات الحيوية.

المضادات الحيوية وعلاج المسالك البولية

معظم التهابات المسالك البولية ليست خطيرة. ولكن إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تنتشر العدوى إلى الكلى ومجرى الدم وتصبح مهددة للحياة. يمكن أن تؤدي التهابات الكلى إلى تلف الكلى وتندب الكلى.

عادة ما تتحسن أعراض التهاب المسالك البولية في غضون يومين إلى ثلاثة أيام بعد بدء العلاج بالمضادات الحيوية. يصف العديد من الأطباء مضادًا حيويًا لمدة 3 أيام على الأقل.

في حين أن هذا النوع من الأدوية هو العلاج القياسي ، إلا أن الباحثين لاحظوا أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تقلل من فعالية بعض المضادات الحيوية في علاج عدوى المسالك البولية.

لا تختفي بعض حالات عدوى المسالك البولية بعد العلاج بالمضادات الحيوية. عندما لا يمنع دواء المضاد الحيوي البكتيريا من التسبب في العدوى ، تستمر البكتيريا في التكاثر.

غالبًا ما يكون الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أو إساءة استخدامها هو سبب مقاومة المضادات الحيوية. يمكن أن يحدث هذا عندما يتم وصف المضاد الحيوي نفسه مرارًا وتكرارًا لعدوى المسالك البولية المتكررة بسبب هذا الخطر ، كان الخبراء يبحثون عن طرق لعلاج عدوى المسالك البولية بدون مضادات حيوية.