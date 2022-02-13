نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد : فيديو صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، لطفل مقيد ويتدلى رأسًا على عقب من شرفة الطابق العاشر في مبنى سكني شاهق بقرية فريد آباد في الهند، والصادم أن الفاعلة أمه.

قامت الأم المتهورة بتقييد ابنها بملاءة سرير وإنزاله من شرفة الطابق العاشر إلى الطابق التاسع في أحد المباني السكنية بـ الهند، مما أثار ذعر السكان من حولهم.

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التقط أحد السكان في المبنى المقابل الحادثة بكاميرا هاتفه المحمول، حيث ظهر الطفل الهندي وهو يتدلى من ارتفاع شاهق في مشهد مرعب.

وقد وثق مقطع فيديو أعاد مشاركته ضابط هندي يدعى IPS Dipanshu Kabra على حسابه الرسمي في تويتر، لحظة نزول الطفل من الطابق العاشر مربوطا بالملاءة بينما كانت والدته وأفراد أسرته الآخرون يجرونه.

أثار المقطع غضبًا شديدًا بعد تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب المستخدمين بضرورة عقاب الأم المهملة وأفراد العائلة المشاركين.

وقد أفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الحادث وقع في مجمع سكني في القطاع 82 بقرية فريد آباد في الهند.

وأكد الجيران أن المرأة لم تطلب المساعدة أو المشورة من أي شخص حول كيفية استعادة ما ضاع منها داخل الشقة المهجورة، وقررت تعريض حياة طفلها للخطر.

يقول الجار: كان عليها الاتصال بصيانة المجمع السكني بدلاً من القيام بشيء خطير قد يودي بحياة الطفل.