لمن يعاني من حصوات الكلى..هذا ما عليك القيام به

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - خصّص معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، نشرة اليوم الأحد، للحديث عن حصوات الكلى، الحالة التي تحدث حين تتكتل المعادن أو الأملاح في مجرى البول، وتشكل كتل صلبة تنتقل إلى الحالبين أو الكلى.

وتوضح نشرة المعهد الأسباب وعوامل الخطر من حصوات الكلى، وأعراضها، إضافة إلى أنواعها، وعلاجها الذي يعتمد على حجم الحصوات ومكوناتها.

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عادةً ما تقوم الكليتان بإزالة الفضلات من الدم لتكوين البول (التبول). عندما يكون هناك الكثير من الفضلات في الدم ولا ينتج جسمك كمية كافية من البول، تبدأ البلورات في التكون في كليتيك. تجذب هذه البلورات الفضلات والمواد الكيميائية الأخرى لتكوين جسم صلب (حصوات الكلى) الذي سيزداد حجمه ما لم يتم إخراجه من الجسم في البول. يمكن أن تكون حصوات الكلى صغيرة مثل حبة الرمل أو كبيرة مثل كرة الجولف.

ما هي أسباب وعوامل الخطر من حصوات الكلى؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بحصوات الكلى، ولكن بعض الناس يكونون أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بها.. تشمل عوامل الخطر للإصابة بحصوات الكلى ما يلي:

- يُصاب الرجال بحصوات الكلى أكثر من النساء.

- العِرق، حيث يصاب الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة أكثر من ذوي البشرة الداكنة.

- وجود تاريخ مرضي للإصابة بحصوات الكلى.

- وجود تاريخ عائلي للإصابة بحصوات الكلى.

- عدم شرب كمية كافية من الماء.

- اتباع نظام غذائي غني بالبروتين و/ أو الصوديوم و/ أو السكر.

- المعاناة من زيادة الوزن أو السمنة.

- الخضوع لجراحة المجازة المِعدية أو جراحة أخرى في الأمعاء.

- وجود مرض الكلى المتعدد الكيسات أو مرض الكلى الكيسي.

- وجود حالة معينة تتسبب في احتواء البول على مستويات عالية من السيستين أو الأكسالات أو حمض البوليك أو الكالسيوم.

- بعض الأدوية، مثل مدرات البول أو مضادات الحموضة التي تحتوي على الكالسيوم.

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ما هي أعراض حصى الكلى؟

إذا كنت تعاني من حصوات صغيرة جدًا في الكلى تتحرك بسهولة عبر المسالك البولية، فقد لا تظهر عليك أي أعراض، وقد لا تعرف أبدًا أنك مصاب بحصوات الكلى.

إذا كان لديك حصى كبيرة في الكلى، فقد تلاحظ أيًا من الأعراض التالية:

- ألم أثناء التبول.

- دم في البول.

- ألم حاد في الظهر أو أسفل البطن.

- استفراغ و غثيان.

ما هي علاجات حصوات الكلى؟

يعتمد علاج حصوات الكلى على حجمها، ومكوناتها، وما إذا كانت تسبب الألم، وما إذا كانت تسد المسالك البولية. للإجابة على هذه الأسئلة ومعرفة العلاج المناسب، قد يطلب الطبيب إجراء فحص للبول و/ أو فحص الدم والأشعة السينية و/ أو الأشعة المقطعية.

إذا أظهرت نتائج الاختبار أن حصوات الكلى صغيرة، فقد يتم وصف مسكنات الألم والتشجيع على شرب الكثير من السوائل للمساعدة في دفع الحصوة عبر المسالك البولية. إذا كانت حصوات الكلى كبيرة، أو إذا كانت تسد المسالك البولية، فقد يكون العلاج الإضافي ضروريًا.

أحد خيارات العلاج هو تفتيت الحصوات بموجة الصدمة. يستخدم هذا العلاج موجات الصدمة لتفتيت حصوات الكلى إلى قطع صغيرة. بعد العلاج، ستمر القطع الصغيرة من حصوات الكلى عبر المسالك البولية وتخرج من الجسم بالبول. يستغرق هذا العلاج عادة من 45 دقيقة إلى ساعة ويمكن إجراؤه تحت تأثير التخدير العام.

خيار العلاج الآخر هو تنظير الحالب. يتم هذا العلاج أيضًا تحت التخدير العام. يستخدم الطبيب أداة طويلة على شكل أنبوب للعثور على الحجر وإزالته أو للعثور على الحجر وكسره إلى قطع صغيرة. إذا كان الحجر صغيرًا، فقد يتمكن الطبيب من إزالته. إذا كان كبيرا، فقد يحتاج إلى كسرها إلى قطع. في هذه الحالة، سيتم استخدام الليزر لكسر الحجر إلى قطع صغيرة بما يكفي لتمريرها عبر المسالك البولية.

في حالات نادرة، يلزم إجراء عملية جراحية عبر الجلد لإزالة حصوات الكلى. أثناء الجراحة، سيتم إدخال أنبوب مباشرة في الكلية لإزالة الحصوة.

أنواع حصوات الكلى:

- حصوات الكالسيوم هي أكثر أنواع حصوات الكلى شيوعًا. عادة ما تتشكل من الكالسيوم والأكسالات (مادة كيميائية طبيعية توجد في معظم الأطعمة)، ولكنها في بعض الأحيان تتكون من الكالسيوم والفوسفات.

- تتكون حصوات حمض اليوريك عندما يكون البول شديد الحموضة. يمكن لحمض اليوريك تكوين حصوات بمفرده أو بالكالسيوم.

- يمكن أن تحدث حصوات الستروفيت عندما يكون هناك أنواع معينة من التهابات المسالك البولية حيث تصنع البكتيريا مادة الأمونيا التي تتراكم في البول. أحجار الستروفيت مصنوعة من المغنيسيوم والأمونيوم والفوسفات.

- تتكون حصوات السيستين من مادة كيميائية يصنعها الجسم بشكل طبيعي، تسمى السيستين. حصوات السيستين نادرة جدًا، وتحدث عند الأشخاص الذين يعانون من اضطراب وراثي يتسبب في تسرب السيستين من الكلى إلى البول.

يمكن أن تكون حصوات الكلى صغيرة مثل حبة الرمل أو كبيرة مثل كرة الجولف. يمكن أن تبقى في الكليتين أو تنتقل عبر الحالبين (الأنابيب التي تنتقل من الكليتين إلى المثانة)، وتخرج من الجسم بالبول. عندما تنتقل حصوات الكلى عبر الحالبين وتخرج من مجرى البول مع البول، فإن ذلك يسمى تمرير حصوات الكلى. يمكن أن تتعثر حصوات الكلى أيضًا في المسالك البولية وتمنع البول من المرور. عندما تمر حصوة في الكلى أو تمنع حصوات الكلى الكبيرة تدفق البول، يمكن أن تكون مؤلمة للغاية.