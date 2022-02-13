نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تحذير تقرب الاجل..خلط هذه الانواع من الفواكة معاً يسبب مشاكل صحية كارثية..قد تؤدي للوفاة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - لفواكه مفيدة وضرورية للجسم، للاستمرار بصحة جيدة، ومع ذلك، يمكن أن تكون لها آثار وخيمة، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن تناول اثنين من هذه الأطعمة في وقت واحد، يمكن أن يتسبب ببعض المشاكل لدى البالغين، وقد يكون قاتلاً للرضع، إليك ماهي:

-الموز وحلوى البودينغ: يسبب هذا المزيج ثقلاً بالمعدة لدى البالغين، كما أنه يبطئ حركة الدماغ ويزيد من إنتاج السموم، التي قد تؤدي لوفاة الرضع.

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-البرتقال مع الجزر: رغم أن هذا المزيج يحظى بشعبية لكنه يتسبب بحرقة، وزيادة ارتداد عصائر المعدة الصفراء، فضلاً عن الأضرار التي تسببها للكليتين، التي قد تؤدي بدورها للإصابة بأمراض أكثر خطورة.

-الأناناس مع الحليب أو اللبن: يتسبب المزيج بالغثيان، وغازات في المعدة، والصداع، وآلام هضمية قد تتطور لتصير إسهالاً.

-البابايا مع الليمون: يسبب المزيج فقر الدم ومشاكل مع الهيموجلوبين، لذا عليكم تجنبه بأي ثمن وعدم المخاطرة بإعطائه لأطفالكم.

-الجوافة مع الموز: يتسبب المزيج بإنتاج الأحماض والغاز في المعدة، ويشعر من يتناوله بالغثيان، إضافة إلى الصداع وآلام المعدة.

-البرتقال مع الحليب: فالبرتقال يجعل معدتك غير قادرة على معالجة النشويات الموجودة في الحبوب، وبالإضافة إلى ذلك، عندما يمتزج عصير البرتقال والحليب في المعدة فإنه يسبب عسر هضم بخاصة عند الأطفال.

-الخضروات والفاكهة: بما أن الفواكه تحتوي على الكثير من السكر، فإن تناولها مع الخضروات سيؤدي إلى عدم هضمها بشكل صحيح، مما يعني بقاءها في معدتك فترة طويلة، وبالتالي ستتخمر الفاكهة وتنتج المزيد من السموم.

إليك بعض الاقتراحات لكيفية تناولها، إذ تنقسم الفاكهة إلى مجموعات:

– الحلوة: التي لا تحتوي على الأحماض، مثل الخوخ، والبرقوق، والموز، والتفاح والبطيخ والشمام.

-الحامضة: وهذه الثمار غنية بحمض الستريك، مثل الغريب فروت والبرتقال والليمون والعنب والكيوي والأناناس.

– شبه الحامضة: أي فيها حمض منخفض، مثل التفاح الأخضر والمانغو والتوت والفراولة.

– المحايد: الغنية أكثر من غيرها بالبروتين والفيتامينات والأملاح والزيوت مثل الأفوكادو وجوز الهند والفول السوداني واللوز والجوز.