نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "نزلني نزلني"..شاهد: الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تحاول ركوب جمل وتتحدث معه (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للفنانة الكويتية هيا الشعيبي أثناء محاولتها ركوب أحد الجمال في الصحراء.

هيا الشعيبي تسخر من ركوبها أحد الجمال

وظهرت هيا الشعيبي في الفيديو وهر تركب أحد الجمال وتحاول الهبوط بيه تدريجياً على الأرض وسط ضحك هستيري منها بسبب خوفها من السقوط.

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ومزح مصور الفيديو

مع هيا الشعيبي محذراً آياها من السقوط أثناء هبوط الجمل، قائلاً: "راح يرجع لورا مسكي"، لترد الأخيرة موجهة حديثها إلى الجمل: "نزلني نزلني، نزلني خلاص"، وسط ضحكات متتالية.

وتعرضت هيا الشعيبي لموجة من السخرية في التعليقات على الفيديو، وانتقد البعض تصرفاتها، وجاءت التعليقات: "مستغربه منها كيف امرآه ب عمرها وام عيال وتصرفاتها تصرفات مراهقات وطيش!؟"، "حرام عذبت الجمل وكسرت ظهره".

وفي سياق آخر أسدلت محكمة التمييز الكويتية، يوم الأحد 6 فبراير، الستار على قضية الفنانة هيا الشعيبي، التي اتُهمت قبل أكثر من عام، بنشر مقطع فيديو خادشا للحياء عبر أحد حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأيدت المحكمة في حكمها النهائي الامتناع عن النطق بعقاب هيا الشعيبي عن مخالفة الآداب العامة، ونشر فيديو إباحي، في تطبيق سناب شات.

وألزمت المحكمة النجمة الكويتية بحسن السير والسلوك لمدة سنتين بكفالة 2000 دينار (6600 دولار).

بدورها، لم تصدر النجمة الخليجية أي تعليق على الأمر رغم انتشاره وتداوله على صفحات السوشيال ميديا واكتفت بتجاهل الأمر.

فيديو هيا الشعيبي

الجدير بالذكر أن فيديو خادش للحياء كان قد نشر عبر حساب سناب شات الخاص بهيا الشعيبي وتم حذفه بعدها بدقائق معدودة إلا أن الجمهور لاحظ الفيديو تم تداوله بشكل واسع وتقديم بلاغات ضدها، وحاول المقربون منها الدفاع عنها أبرزهم كان شقيق هيا الشعيبي الذي بكى خلال أحد الفيديوهات وحاول توضيح الأمر للجمهور.

كما دافعت النجمة الكويتية عن نفسها وأكدت خلال التحقيق أن حسابها على السوشيال ميديا قد تم اختراقه في حين أكد آخرون أنها نشرت الفيديو ع طريق الخطأ لذلك تم حذفه بعدها بوقتٍ قصير.