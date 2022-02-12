يملك قصرا وأسطولا من السيارات..تعرف على اصغر ملياردير في العالم (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعرفوا على أصغر ملياردير الطفل البالغ من العمر تسعة أعوام مومفا جونيور، الذي يمتلك أسطولًا من السيارات الخارقة والفاخرة واشترى قصره الأول في سن السادسة.

يعيش الملياردير الصغير واسمه الحقيقي محمد أوال مصطفى، حياة في غاية الفخامة، ويتابعه 25 ألف متابع على إنستغرام. محمد هو ابن المليونير النيجيري الشهير إسماعيلية مصطفى، المعروف على الإنترنت باسم مومفا. يتمتع مومفا الأب بنمط حياة فاره مثل ابنه، وهو معروف بإنفاقه الباهظ ، بحسب موقع striveme.

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يتنقل بين منازله في لاغوس والإمارات ويشارك الصور مع أكثر من مليون متابع على إنستغرام. كما تظهره الصور وهو يحمل رزمًا من الأوراق النقدية، ويقيم في فنادق سبع نجوم ويقود سيارات فائقة. بمناسبة عيد ميلاد مومفا جونيور السادس، أهداه والده المهووس بالعلامات التجارية الفاخرة، الـ"فيلا" الخاصة في دبي.

** أسطول سيارات مومفا جونيور

يمتلئ حساب مومفا جونيور على انستاغرام بصور له وهو يقف أمام سيارات خارقة وفخمة، أهمها فيراري 488 سبايدر ولامبورجيني أفنتادور رودستر LP700-4 صاحبة محرك V12 الذي تصل قوته إلى 700 حصان.

ويظهر هذا الملياردير الصغير أيضًا على حساب والده على انستاغرام في سيارات اس يو في فاخرة مثل بنتلي بنتايجا التي تعد من أبرز سيارات الصانع البريطاني، حيث تأتي بتحديثات تصميمية فائقة الرقي ومجموعة تقنية مبتكرة لتكون سيارة اس يو في فاخرة بامتياز، ومرسيدس G63 اي ام جي سيارة الدفع الرباعي التي تمزج بين القوة والفخامة.

وبعيداً عن السيارات الضخمة والسريعة يظهر مومفا جونيور داخل بنتلي فلاينج سبير سيارة السيدان الفاخرة والمليئة بلمسات الفخامة في الداخل والخارج مع محرك W12 تصل قوته إلى 626 حصانًا.

يقال إن مومفا جمع ثروته من مكتب تغيير الأعمال في لاغوس قبل الانتقال إلى الاستثمارات. لكنه يواجه الآن تهماً جنائية بتهمة غسل أكثر من 10 مليون جنيه إسترليني. في وقت سابق من هذا الشهر، استمعت محكمة إلى مزاعم من وكالة مكافحة الفساد النيجيرية بأن مومفا أخفى ثروته في الساعات الفاخرة و"الأصول المنقولة" الأخرى.