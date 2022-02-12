نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فاكهة مذهلة لها مفعول لا يصدق تحرق دهون البطن وبوقت قياسي..لا تفوتها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يسعى معظم الأشخاص للحصول على جسم رشيق . والتخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في أماكن متفرقة من الجسم ومنها دهون البطن.

وينصح الخبراءبتناول الغريب فروت كونه يساعد في تقليل دهون البطن بالتزامن مع اتباع نظام غذائي صحي.



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ويساعد “الغريب فروت” في الحصول على بطن مسطح ببساطة عن طريق إدراجه في الوجبات يوميًا.حيث أن تناول تناول هذه الفاكهة قد يدعم بشكل طبيعي جهود إنقاص الوزن، وبالتالي يساعد تقليل دهون البطن.

ويعتبر الغريب فروت مصدرًا للعناصر الغذائية التي تساعد في دعم فقدان الوزن، من بينها الألياف المشبعة. وتظهر أن وزن الجسم ومحيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم أقل بين مستهلكي الغريب فروت مقارنة بغير مستهلكي الغريب فروت.

فتناول نصف حبة غريب فروت ريو الأحمر قبل كل وجبة لمدة 6 أسابيع أدى إلى انخفاض كبير في محيط الخصر.

وتحتوي فاكهة الغريب فروت على سعرات حرارية قليلة وخالية من الدهون ولا تحتوي على سكريات مضافة، مما يجعلها إضافة رائعة لأي نظام غذائي يركز على حرق الدهون في منطقة البطن.

ويمنح تناول الغريب فروت الجسم أيضًا عناصر غذائية مفيدة مثل فيتامين C وحمض الفوليك وفيتامين A.

آثار جانبية بسيطة

يمكن أن يصاحب تناول الغريب فروت يوميًا جانب سلبي بسيط، لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية، لذا يجب استشارة طبيب قبل البدء في إدراجه في الوجبات اليومية.