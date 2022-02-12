نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد..رهف القحطاني تثير سخرية المتابعين بسبب مقطع فيديو غريب من نوعة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت الناشطة السعودية، رهف القحطاني "وذ نكهة" سخرية متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تضحك بطريقة هستيرية، لتتعرض بعدها القحطاني لموجة عالية من السخرية في التعليقات.

ضحكة هستيرية من رهف القحطاني

نشرت رهف القحطاني مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي ظهرت فيه وهي تتحدث بطريقة كوميدية إلا أن ضحكتها تسببت في سخرية متابعيها وكذلك الهجوم عليها في التعليقات.

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تباينت التعليقات ما بين تعليقات تسخر من رهف القحطاني وأخرى تنتقدها بشدة معتبرة أن ضحكتها بها الكثير من الجرأة وأنها تتعمد إثارة الجدل بهذه الفيديوهات.



رهف القحطاني تشكو قسوة الناس معها

يُذكر أن رهف القحطاني كانت قد أثارت مؤخراً ضجة واسعة بين أوساط النشطاء، عقب ظهورها خلال مقطع فيديو قصير، تبث فيه شكواها من قسوة الناس معها، بدءاً من سرقة مديرة أعمالها وانهيارها عند علمها بالأمر، وصولاً إلى مقاضاة مسعفها لوالدها بهدف تحصيل بعض المال منها بعدما علم بأنها مشهورة.

خلال الفيديو، اشتكت المدونة السعودية الشابة من الظلم الذي تتعرض له من الأشخاص المقربين منها من أهل وعملاء وأصدقاء ومن عامة، وقالت إن إحدى الشركات تواصلت معها مساء يوم وطلبت منها الإعلان المتفق عليه بينهما، وهو ما دفعها للتساؤل عن ماهية الإعلان وتوضيح اللبس الموجود في الموضوع باعتبارها لم تتلق أي عرض من الشركة ولم تتقاض أي أموال عن الأمر.

لتعلم من رد الشركة أن مديرة أعمالها السابقة قد أبرمت الاتفاق وتقاضت عليه مبلغاً مادياً كبيراً قدره 500 ألف ريال سعودي، وأنها وعند مواجهتها لها بـالموضوع أقرت واعترفت بـإقدامها على الفعل المذكور.

أضافت القحطاني أنها انهارت عقب ذلك، وقام ذويها باستقدام سيارة إسعاف إلى المنزل ونقلها إلى المستشفى، لتتلقى العلاج اللازم، مبينة أنها وبعد استعادتها لوعيها في المستشفى، علمت بـإلقاء الشرطة القبض على والدها جراء شكوى قدمها بحقه المسعف، متهماً إياه بـنهره ومحاولة رميه بعيداً عقب منعه له من الركوب في سيارة الإسعاف.

أكدت رهف أن الاتهام عارٍ من الصحة بشهادة الحاضرين على الواقعة، وأنها عند علمها بالأمر، انتزعت المحلول الوريدي الملحي الموصول في يدها وذهبت وهي تنزف جراء ذلك لمقابلة المسعف والتفاهم معه. وفقاُ لوذ نكهة، فقد رد عليها المسعف برد صادم وغير رحيم، ورفض التنازل عن القضية، بغية تحصيل بعض المال منها عقب معرفته لها وبأنها مشهورة.

بكت المدونة الشابة في نهاية الفيديو الذي بثته، مؤكدة أنها تنتظر أمام قسم الشرطة منذ الفجر لحين خروجها في الفيديو دون جدوى بالإفراج عن والدها.

انقسمت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيديو بكاء رهف القحطاني، بين ناقد وساخر ومتهم إياها بـ "محاولة لفت النظر" و"تصدر التريند" وبين متعاطفين معها، فيما أكد البعض على صحة ادعاءات القحطاني حول الأمر، مشيرين إلى تواجدهم في المستشفى عند خروجها بحثاً عن المسعف لاستجداء عفوه عن والدها.

من هي رهف القحطاني؟

وهي واحدة من أشهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة، ولدت في المنطقة الجنوبية، وهي تمتلك حسابات تحظى بمتابعة عدد ضخم من الأشخاص على مختلف هذه المنصات، مثل: فيسبوك وسناب شات وإنستغرام وتويتر، وقد اشتهرت رهف بين المواطنين في المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج العربي الذين يستخدمون شبكة الإنترنت بخفة دمها، فقد حرصت على تقديم المحتوى الكوميدي، كما تقوم بتقديم العديد من النصائح للفتيات، فيما يخص البشرة وأدوات التجميل والأزياء والموضة.

أتمت رهف القحطاني في عام 2021 عامها الثلاثين، وقد بدأت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو شاركته عبر حسابها بشكل عفوي ودون أن تكون قاصدة الشهرة. لكن، العديد من أبناء قبيلتها "القحطاني" أعجبهم الفيديو وقاموا بتداوله بشكل واسع جداً، وهو ما أدى إلى ظهور اسمها مُتصدراً في قائمة التريند على مُحرك بحث غوغل.