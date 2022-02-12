شاهد..صورة جديدة لتامر حسني تثير جدل حول خضوعه لعمليات تجميل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر النجم المصري تامر حسني من أشهر المطربين في الوطن العربي، واعتاد طوال السنوات السابقة على الاعتناء بمظهره جيداً وهو ما كان واضحاً طوال الفترات السابقة.

ويتميز تامر حسني ببنية جسدية قوية بناها بالاستمرار لفترات طويلة في التدريبات الرياضية، كما أنه يهتم بمظهره كثيراً وهو ما يجعله من أهم النجوم العرب الذين يتبعون أحدث صيحات الموضة.

ولكن ظهور تامر حسني خلال الفترة الأخيرة أثار الكثير من الجدل حول خضوعه لعمليات تجميل في وجهه غيرت من ملامحه.

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وانتشرت صورة لتامر حسني يظهر فيها بملامح وجه متغيرة بذقن بارزة جعلت هناك شبه بينه وبين الفنان اللبناني وائل كفوري وهو الأمر الذي جعل البعض يطلق بعض التعليقات على مظهر تامر حسني ويتساءل عن أسباب خضوعه لعمليات تجميل تغير من شكل وجهه.



وقارنت الجماهير بين شكل تامر حسني الحالي وصوره في بداية مشواره الفني والتي بدأت منذ عام 2002.

وركزت الجماهير على تفاصيل وجه تامر حسني أثناء بداياته ووجهه الآن، إذ كان وجه دائري وبدقن صغيرة وشعر خفيف في مقدمة الرأس.

فيما يبدو تامر حسني الآن بفك عريض وأنف محددة أكثر وذقن بارزة وكذلك شعر أكثر كثافة في مقدمة الرأس وبصورة واضحة.

وطالب البعض من تامر حسني التوقف عن إجراء عمليات التجميل التي غيرت بالفعل من شكل وجهه ومظهره الخارجي.

وقال البعض إن برغم أن تامر حسني قد يبدو أكثر وسامة الآن مقارنة بالماضي ولكنهم لا يرغبون في أن يقوم النجم المحبوب بتغيير ملامحه أكثر من ذلك.

وبرغم أن عمليات التجميل واضحة على وجه تامر حسني فإنه لم يتحدث عنها برغم ظهوره في لقاءات إعلامية وتليفزيونية عديدة خلال الفترات الأخيرة.

ولا يفضل النجوم الرجال بصورة عامة الحديث عن خضوعهم لعمليات تجميل برغم أن البعض تكون آثار عمليات التجميل واضحة على وجهه وملامحه.

وتخشى جماهير تامر حسني أن يصاب النجم بهوس عمليات التجميل وهو ما سيدفعه للتغيير من ملامحه بصورة مستمرة حتى يؤثر ذلك على هوية شكله وهو الفخ الذي وقع فيه العديد من النجوم في مختلف أنحاء العالم.

وعانى بعض النجوم والمشاهير من تغيير ملامح الوجه حتى مرحلة التشوه قبل أن يبدي الكثير منهم الندم على الخضوع لعمليات التجميل المكثفة.

الجدير بالذكر أن تامر حسني الذي يبلغ من العمر 44 عاماً يعد من أشهر المطربين في الوطن العربي ويمتلك شعبية جارفة في مختلف البلدان العربية وحقق العديد من النجاحات والأرقام القياسية طوال مشواره الفني.