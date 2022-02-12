نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لا تتجاهلها..علامات بعد ضربة الرأس تستدعي التدخل الطبي..تعرف عليها الان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أي شخص معرض للإصابة في الرأس نتيجة اصطدامها بكرة مثلًا أثناء اللعب أو السير في الشارع أو بسبب السقوط أثناء ركوب الدراجة مثلًا، إلا أن هناك بعض الأعراض التي تشير إلى ضرورة زيارة الطبيب على الفور بعد التعرض للإصابة.. فما هي؟

حالة السقوط على الرأس والأعراض التي تستدعي الطبيب والتي يجب عدم إهمالها والتي تستلزم مراقبة الشخص الذي تعرض للسقوط بشكل حذر. تابع المقال لتعرف أكثر عن هذا الموضوع:

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:



السقوط على الرأس والأعراض التي تستدعي الطبيب

على كل الأحوال إن تعرضت للسقوط على الرأس أو تعرض طفلك لها فعليك مراجعة الطبيب لأن الإصابة قد تكون شديدة إلى درجة التسبب بنزيف في الدماغ والمناطق التي حوله، كما يمكن أن يحدث ورم دموي يسبب ضغطًا على الدماغ.

فحسب توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال التي توصي أنه في حال ظهور أي عرض غير النتوء الخفيف في رأس الطفل فإن عليك مراجعة الطبيب.

لكن إن لم تظهر أي علامات تدل على الإصابة الخطيرة كأن يبقى الشخص يقظًا ويتحرك بطريقة طبيعية ويستجيب للشخص المقابل، فعلى الأرجح تكون الإصابة خفيفة.

ما هي الأعراض التي تستدعي الطبيب؟

لا يجب إهمال أي عرض يظهر على الشخص الذي يسقط على رأسه، ولكن هناك تحديدًا بعض الأعراض التي تستوجب استدعاء الطبيب بطريقة عاجلة، ومنها:

فقدان الوعي.

صداع ودوخة.

غثيان وقيء.

صعوبة في المشي.

فقدان في الذاكرة.

سلوك عدواني.

نوبة صرع.

عدم التناسق في حركة الشخص.

البدء بالنزف.

أعراض أخرى تستدعي الطبيب

إذا شعر الشخص بالأعراض الاتية بعد عدة ساعات أو أيام بعد ضربة الرأس التي لديه، فعليه التوجه إلى الطبيب بأسرع وقت ممكن:

صداع مستمر طوال الوقت.

تصرفات غير طبيعية.

تقلبات مزاجية وصعوبة في التركيز.

صعوبة في القراءة والكتابة.

التحدث بصعوبة.

الشعور بتنميل في أنحاء مختلفة من الجسم.

ملاحظة مشكلات في الرؤية.

ملاحظة خروج افرازات من العين أو الأنف.

تشخيص حالة السقوط على الرأس

عند الوصول للمستشفى سيحتاج الطبيب طرح العديد من الأسئلة لتقييم الحالة بالشكل الصحيح.

إليك أهم الأسئلة التي على المريض الإجابة عنها:

ما هي الطريقة التي تعرضت لها للسقوط؟

ما هي ردة فعلك الأولى للحادث الذي تعرضت له؟

ما هو العرض الذي شعرت فيه بدايةً بعد الحادث؟

ما هي الأدوية التي تأخذها حاليًا؟

هل تعاني من أي أمراض أخرى أو مشكلات عصبية؟

هل تشعر بأي ألم في جسمك؟

تعليمات مهمة بعد التعرض لإصابة في الرأس

يمكن لاتباع هذه التعليمات أن تساعدك في التعامل مع حالة السقوط على الرأس وتجنبها:

تعليمات بعد السقوط على الرأس

إن تعرضت للسقوط على الرأس في المنزل بإمكانك اتباع التعليمات الاتية، والتي تشمل:

قم بوضع كمادة باردة على رأسك حتى تساعدك في التخلص من الإنتفاخ.

قم باستخدام مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين (Acetaminophen).

احرص على أن يتم متابعة حالتك الصحية في أول 24 ساعة عن كثب.

توجه للطبيب في حال فقدت الوعي أو الذاكرة.

احرص على الإبتعاد عن استخدام بعض الأدوية وقيادة السيارة وممارسة الرياضة.

استثمار مضمون

تعليمات لتجنب السقوط على الرأس مرة أخرى

اتبع ما يأتي:

قم بارتداء خوذة عند ركوب الدراجة الهوائية.

ابق النوافذ مغلقة في المنزل كي لا يتعرض الأطفال للسقوط.

احرص على تركيب بوابات في بداية أعلى الدرج لحماية الطفل من السقوط.

استخدم بساط مانع للانزلاق في حوض الاستحمام.

احرص على إزالة أي مسبب للتعثر موجود على الأرض.

متى تكون أكثر عرضة للسقوط على رأسك؟

يوجد حالات معينة تجعلك أكثر عرضة لخطر السقوط على رأسك.

إليك أبرز هذه الحالات:

ضعف في الجزء السفلي من الجسم.

نقص في مستويات فيتامين د في الجسم.

مشكلات في التوازن والمشي.

مشكلات في الرؤية.

استخدام بعض الأدوية، مثل:

المهدئات (Tranquilizer).

المسكنات المنومة (Sedative).

مضادات الاكتئاب (Antidepressant).