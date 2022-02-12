لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك إذا تناولت الشوفان يوميًا!! ستدهشك النتيجة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الشوفان هو أحد الحبوب الكاملة التي يمكن أن تكون وجبة إفطار مثالية. صحية. سريعة التحضير وذات قيمة غذائية كبيرة. إذا ما استهلكت بانتظام. سنعرفك على فوائد الشوفان كوجبة يومية فيما يلي:

مصدر للطاقة

إن تناول وجبة من الشوفان على الفطور يوفر كمية كبيرة من الطاقة التي سوف تستمر معك خلال النهار. وسوف تساعدك على إنجاز نشاطاتك اليومية دون تعب. ويعود السبب في ذلك إلى:

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محتوى عالي من الألياف الغذائية وهي أحد الكربوهيدرات المعقدة. والتي تساعد على انتظام مستويات السكر في الدم. وزيادة الشعور بالشبع. وإعطاء المزيد من الطاقة لفترة طويلة.

محتوى الشوفان عالي من مجموعة فيتامينات ب. والتي تساهم في تعزيز عمليات إنتاج الطاقة في الجسم.

تقليل خطر الإصابة بالسمنة

من فوائد الشوفان كوجبة يومية تقليل خطر الإصابة بالسمنة. وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تساعد على امتلاء المعدة وزيادة الإحساس بالشبع.

وبالمقارنة مع حبوب الإفطار المصنوعة من رقائق الذرة. فإن هضم الشوفان أبطأ وبالتالي فهو:

يقلل من الشعور بالجوع

يقلل كمية الوجبات المتناولة لاحقًا.

يقلل السعرات الحرارية. ويمنع زيادة الوزن. والإصابة بالسمنة.

الوقاية من الإصابة بالسكري

يساعد الشوفان في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني. وذلك كونه ذو مؤشر جلايسيمي منخفض.

فعندما يكون المؤشر الجلايسيمي للطعام منخفض، هذا يعني أن عملية إفراغ المعدة ستكون أبطأ وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على مستويات السكر في الدم وسوف يحسن من حساسية الأنسولين.

تعزيز صحة القلب

من فوائد الشوفان كوجبة يومية تعزيز صحة القلب.

