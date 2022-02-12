ماهي أسباب تقرحات الفم المؤلمة ؟ اليك 4 طرق منزلية بسيطة لعلاجها والتخلص منها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تنجم تقرحات الفم، التي تعد شائعة نسبيا، عن مجموعة من الأسباب المختلفة، وغالبا ما تكون هذه التقرحات مؤلمة جدا ومزعجة لمن يصاب بها.

ويمكن أن تظهر التقرحات على الشفتين واللثة لأسباب مثل نقص الفيتامينات إلى إصابات في الأنسجة، ما يجعل تناول الطعام والتحدث أمرا صعبا.

ورغم أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) تقول إن تقرحات الفم "نادرا ما تكون علامة على شيء خطير (مثل السرطان)"، إلا أنها يمكن أن تكون مزعجة للغاية أثناء عملية الشفاء.

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وتعرف قرحة الفم بأنها فقدان أو تآكل أنسجة البطانة الرقيقة الموجودة داخل الفم، وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولكن بشكل عام، فإنها تحتاج إلى بعض الوقت.

ولحسن الحظ، هناك بعض الطرق لتخفيف الانزعاج وحتى "تسريع" عملية الشفاء.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية: "تحتاج تقرحات الفم إلى وقت للشفاء ولا يوجد علاج سريع. ويجب أن يساعد تجنب الأشياء التي تهيج قرحة الفم على تسريع عملية الشفاء وتقليل الألم وتقليل فرصة عودتها".

وفي ما يلي أربع طرق منزلية يمكن استخدامها "لتسريع" التئام قرحة الفم:

تجنب تناول الأطعمة والمشروبات المهيجة

يمكن أن تعمل بعض الأطعمة والمشروبات على تهيج قرحة الفم وتؤدي إلى الشعور بعدم الراحة.

وتشمل هذه الخيارات الشوكولاتة والأطعمة الحارة والقهوة والفول السوداني واللوز والفراولة والجبن والطماطم ودقيق القمح.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية بتجنب تناول الأطعمة شديدة التوابل أو المالحة أو الحمضية، والأطعمة الخشنة والمقرمشة، مثل الخبز المحمص أو رقائق البطاطس، والمشروبات شديدة السخونة أو الحمضية، مثل عصير الفاكهة والعلكة.

ويمكن أن يؤدي التدخين أيضا إلى تقرحات الفم وتهيج التقرحات الموجودة.

تجنب معجون أسنان معين

يمكن لبعض معاجين الأسنان التي تحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم أن تضر أكثر مما تنفع عندما يتعلق الأمر بتقرحات الفم.

وتعمل كبريتات لوريل الصوديوم كعامل رغوي في بعض معاجين الأسنان، ولكن ينصح بعدم استخدامها للأشخاص المعرضين للإصابة بتقرحات الفم أو الذين يعانون منها فعليا.

ويمكن أن تتسبب خصائص هذا المكون في حدوث حكة أو تقشر أو تشقق الجلد الحساس أو الجاف بالفعل.

وتتوفر معاجين أسنان أخرى من دون كبريتات لوريل الصوديوم.

اشطف فمك بالماء المالح

غالبا ما يُنصح باستخدام غسول الفم كوسيلة لزيادة سرعة التهاب اللثة والقرحة. ويعمل الماء المالح كطريقة لرفع درجة حموضة الفم، ما يجعله أكثر قلوية. وهذا يجعل من الصعب على البكتيريا في الفم أن تزدهر لأنها تفضل درجة الحموضة الكبيرة، والتي تساعد في النهاية في عملية الشفاء.

ولعمل شطف بالماء المالح، قم بإذابة ما بين نصف ملعقة صغيرة من ملح البحر العادي في نصف كوب من الماء الدافئ والمضمضة بالمحلول لمدة 15 إلى 30 ثانية قبل بصقه.

واستمر في الشطف بالماء المالح كل بضع ساعات إذا لزم الأمر.

استخدم غسول الفم المضاد للميكروبات

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، من المرجح أن يوصي الصيدلاني بغسول فم مضاد للميكروبات لعلاج أعراض قرحة الفم.

ويعمل غسول الفم المضاد للميكروبات على القضاء على البكتيريا الموجودة في الفم، والتي يمكن أن تسبب القرحة لتصبح أكثر إيلاما.

وقد تساعد هذه الأنواع من غسول الفم أيضا على التئام القرحة بسرعة أكبر ويمكن أن تمنع التهابات الناجمة عنها.

المصدر: إكسبريس