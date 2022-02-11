نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فاكهة شوكية مذهلة..مفيدة لمرضى السكري والتخسيس والجهاز الهضمي والوقاية من السرطان والانيميا وتقليل نسبة الكوليسترول في الدم وتساعد على علاج الاكتئاب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - التين الشوكي من الفواكه الصيفية اللذيذة والتي يفضلها الكثيرون، كما أنها غنية بالعديد من الفوائد الصحية فهي تساعد على الوقاية من التوتر وتنشيط الجسم، لذلك تعرفوا على فوائد التين الشوكي فوائد التين الشوكي

يحتوي على العديد من الفيتامينات، الأملاح المعدنية مثل الحديد، والكالسيوم، والماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، والفسفور ولذلك فهو يحتوي على العديد من الفوائد الصحية ومنها :

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فوائد التين الشوكي للجهاز الهضمي:

يحتوي التين الشوكي على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم ، ويحسن من أداء الجهاز الهضمي لوظائفه كما أنه ينقي الجسم من السموم ويساعد على علاج القولون العصبي و عسر الهضم والإمساك، كما أن بذوره تعمل على تنشيط جدران المعدة والأمعاء لذا فهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة كما أنه يحمي الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي من تأثير الأعراض الجانبية لبعض الأدوية

فوائد التين الشوكي للبشرة :

يحتوي التين الشوكي على عنصر النحاس المهم في تكوين الكولاجين الذي يجعل الجلد صحي ويجعل البشرة تتمتع بالنضارة والحيوية

فوائد التين الشوكي للوقاية من الأنيميا :

يحتوي على عنصر الحديد الهام لإنتاج الهيموجلوبين الذي يعمل على نقل الغذاء والأكسجين إلى خلايا الجسم، كما أنه يساعد على علاج فقر الدم ( الأنيميا ) والوقاية منها

فوائد التين الشوكي للتخسيس :

يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية حيث تحتوي الثمرة الواحدة على 30 سعرة حرارية تقريباً، كما يساعد على هضم المواد الدهنية والوجبات الدسمة لذلك ينصح بتناولها عقب تناول الأكلات الدسمة وبالتالي يساعد على التخلص من الوزن الزائد

فوائد التين الشوكي لمرضى السكري :

يساعد على خفض مستوى السكر في الدم وخاصة لمرضى السكري من النوع الثاني حيث أنه يعمل على تنشيط استجابة الجسم لهرمون الأنسولين. فوائد التين الشوكي للسرطان : يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي وزيادة مقاومة الجسم للعديد من الأمراض وخاصةً الوقاية من الإصابة بمرض السرطان.

فوائد التين الشوكي لعلاج الاكتئاب : يحتوي على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم الذي يعمل على انقباض العضلات وتهدئة الأعصاب مع إحداث حالة من التوازن والهدوء العصبي والسعادة وبالتالي يساعد على علاج الاكتئاب

يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تحتاجها الأم في فترة الحمل، كما يساعد على تنظيم درجة الحرارة للأم وللجنين، ويحسن الحالة المزاجية للأم ويمنحها الطاقة والحيوية، كما أنه هام أيضاً في فترة الرضاعة حيث أنه مدر للحليب ويزيد من إفراز اللبن في ثدي الأم.

يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم. يحفز الغدة الدرقية على إنتاج هرموناتها. مدر للبول. يقلل من الشعور بالعطش في الطقس الحار. يساعد على تجلط الدم ووقف النزيف. يقوي العظام. يساعد على التئام الجروح وسرعة شفائها.

