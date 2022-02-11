نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فوائد لا تحصى ولا تعد لدبس التمر اللذيذ..تعرف على طريقة التحضير المنزلية الصحيحة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - لقد تعددت استخدامات دبس التمر. نظراً لفوائده الكثيرة على الجسم وعلى البشرة. والآن أصبح بإمكانك تحضيره في منزلك. بدلاً من شراءه غالي الثمن من السوق.

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1- أزيلي النوى الموجود داخل التمر أولًا، ثم ضعيه في إناء، وغطيه بالماء على أن يعلوه بعدة سنتيمترات.

2- اتركي التمر منقوعًا في الماء حتى اليوم التالي.

3- ضعي الإناء على نار هادئة لمدة ساعتين، وقلبيه جيدًا، وأزيلي الرغوة التي تظهر على وجهه، ثم ارفعيه عن النار، واتركيه جانبا.

4- اتركي التمر ربع ساعة حتى يبرد، ثم ضعيه في قطعة قماش، وباستخدام مصفاة، اضغطي عليه لتستخلصي عصارته.

5- ضعي كمية أخرى من الماء على التمر، واستمري في الضغط عليه، حتى تستخرجي عصارته كاملة، وكرري هذا الأمر حتى يفرِّغ التمر جميع عناصره.

6- ضعي عصارة التمر على نار مرتفعة، وبعد نصف ساعة، اتركيه على نار هادئة لمدة ساعة ونصف الساعة تقريبًا، حتى يصبح دبس التمر أكثر تركيزاً.

7- اتركيه حتى يبرد، ثم صفيه واحفظيه في زجاجة مناسبة في درجة حرارة الغرفة، واستخدميه في الطعام أو للأغراض الجمالية.