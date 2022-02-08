نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تفاصيل صادمة بشأن وفاة الطفل ريان تكشفهاصحفية مغربية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

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الصحفية المغربية سهام حليلة، مفاجأة نارية بشأن وفاة الطفل ريان المغربي، قائلة أنه خرج من البئر حياً، ونقل إلى سيارة الإسعاف لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال تلقيه الرعاية الصحية. وأكدت الصحفية المغربية، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “مساء دى أم سى”، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، أن الطفل ريان أثناء تلقيه الرعاية الصحية داخل سيارة الإسعاف التى كانت تنقله إلى الطائرة المتواجدة بموقع الحادث تمهيداً لنقله إلى المستشفى لفظ أنفاسه، وليس كما هو متداول بأنه مات داخل البئر. وتمكن رجال الإنقاذ من استعادة جثة الطفل ريان، بعد إزالة جزء كبير من التلال المجاورة وحفر ممر أفقي في البئر. وكان الديوان الملكي في المغرب أعلن، أمس السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون. وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر”.