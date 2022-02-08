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احذر.. أربع علامات على ذراعك تدل على أنك تعاني من تجلط الدم .. هذا ما يجب عليك فعله فورا!

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ت الدم تتكون نتيجة لمحاولة إصلاح تلف الأوعية الدموية ويعد التجلط أمر عادي في اغلب الاوقات، إلا أنه يمكن أن تكون الجلطات خطيرة حين ما لا تذوب من تلقاء نفسها. بمجرد تشكل الجلطة ، قد تنتقل إلى أجزاء أخرى من جسمك ، وهذا الأمر يسبب ضررا خطيرا. هناك عدة علامات وأعراض تدل على الجلطات الدموية. من المهم اكتشافها ، حيث يمكن أن تسبب جلطات الدم تجلط الأوردة العميقة (DVT). قد يكون هذا خطيرًا وستحتاج إلى عناية طبية سريعة. الجلطات الشريانية في الدماغ تسمى السكتات الدماغية. يمكن أن تتشكل الجلطات أيضًا في شرايين القلب ، مما يؤدي إلى حدوث نوبات قلبية. يقول موقع Stop the Clot الصحي ، إن هناك عدة أعراض لجلطة دموية في الساق أو الذراع. وتشمل هذه التورم والألم أو الحنان غير الناجم عن الإصابة ، والجلد الدافئ عند لمسه ، واحمرار أو تغير لون الجلد. يقول موقع Stop the Clot الصحي: "إذا تمكنت من التعرف على هذه العلامات والأعراض ، فيمكنك إنقاذ حياتك أو حياة صديق أو أحد أفراد العائلة." ويضيف: "إذا كانت لديك هذه العلامات أو الأعراض ، فأبلغ طبيبك في أسرع وقت ممكن." يوضح WebMD: "إذا قامت الجلطة بسد الأوردة في ذراعيك أو ساقيك ، فقد تبدو زرقاء أو حمراء". يضيف الموقع الصحي: "قد يتغير لون بشرتك أيضًا بسبب الأضرار التي لحقت بالأوعية الدموية بعد ذلك. "الانسداد الرئوي في رئتك يمكن أن يجعل بشرتك شاحبة ومزرقًا ورطبًا." هناك أيضًا عدة علامات على وجود جلطة دموية في حديثك ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية. وتشمل هذه العلامات "مشكلة في التحدث أو فهم الكلام ، مما يشير إلى احتمال حدوث سكتة دماغية ". تُعرِّض بعض عوامل الخطر بعض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بجلطة دموية. تصبح جلطات الدم أكثر شيوعًا مع تقدم الناس في السن ، خاصة عندما يكونون فوق سن 65. علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون أكثر عرضة للخطر إذا كان لديك تاريخ عائلي من جلطات الدم. في بعض الأحيان ، يمكن أن تحدث جلطة دموية في الوريد دون وجود عامل خطر أساسي واضح. إذا كانت لديك أعراض الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ، فإن NHS توصيك بحجز موعد طبي عاجل. ومع ذلك ، يمكن أن تكون الإصابة بجلطات الأوردة العميقة خطيرة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى انسداد رئوي. يحدث هذا عندما تتفكك جلطات الدم في الأوردة ، وتنتقل عبر مجرى الدم وتعلق في رئتيك. يمكن أن يكون الانصمام الرئوي مهددًا للحياة ويحتاج إلى علاج على الفور. إذا تم تشخيص الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ، فإن العلاج الرئيسي هو أقراص الأدوية المضادة للتخثر ، مثل الوارفارين والريفاروكسابان. من المحتمل أن تتناول الأقراص لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. إذا كنت حاملاً أو أنجبت للتو ، فستكون مخاطرك أعلى. وبالمثل ، إذا كنت تعاني من حالة التهابية مثل مرض كرون أو التهاب المفاصل الروماتويدي ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالجلطات. هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر. على سبيل المثال ، تقول NHS أنه يجب عليك شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف ، حيث من المرجح أن تصاب بجلطة إذا كنت تعاني من الجفاف.