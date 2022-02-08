العثور على كاميرات تجسس داخل حمامات نسائية في إحدى السفارات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عريس يطلق عروسته أثناء (المُضاجعة) لسبب غريب .. وعندما استلقى فوق السرير كانت الصدمة التي جعلته يندم ويعيد زوجته !؟ مشروب بسيط يمنع ارتفاع الجلوكوز في الدم ويمنع التهاب البنكرياس وينشط عملية حرق السكر

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