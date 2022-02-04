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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اقتربت عمليات الحفر لإنقاذ الطفل ريان المغربي والذي سقط في بئر مائي بالقرب من منزله من مرحلة خطيرة، وسط تخوفات من حدوث انهيار جراء عمليات الحفر.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن أعمال الحفر لإنقاذ الطفل ريان توقفت إثر انهيار جزئي للتربة، قبل أن تعود الجرافات للعمل مجددا من أجل إخراج الطفل البالغ 5 أعوام، والعالق في البئر منذ الثلاثاء الماضي.

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= تطورات مثيرة في عملية إنقاذ الطفل ريان المغربي (شاهد) الفيديوهات الجديدة

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وبحسب مراسل “العربية الحدث”، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه فرق الانقاذ يكمن في مسألة انهيار التربة، وفي الوقت عينه ضيق فتحة البئر بشكل كبير بحيث يتعذر نزول اي منقذ عبرها لانتشال الصغير.

من جانبها، عبّرت الحكومة المغربية عن قلقها من حدوث مأساة جراء إمكانية انهيار التربة. ودعت المواطنين إلى عدم التجمع حول البئر لتسهيل إنقاذه، مشيرة إلى أن طبيعة التربة تعقد عملية الإنقاذ.

وإلى ذلك توقع مسؤول محلي في إقليم شفشاون الوصول إلى ريان خلال ساعتين، رغم أن “الصخرة التي تحيط بالطفل تشكل عائقا”.

كما أشار إلى أن الطفل ريان لا يزال يتنفس رغم إصابته بالإعياء وأن فرق الإنقاذ تمكنت من إنزال الطعام والشراب إلى داخل البئر.

وأضاف المسؤول المغربي أن 6 جرافات تعمل في المكان محاولة إحداث خرق في جانبي البئر، حيث وصل الحفر إلى 22 مترا.

وكان الطفل ريان سقط الثلاثاء الماضي في بئر جافة يبلغ عمقها 32 مترا قطرها ضيق يصعب النزول إليه قرب منزل أسرته في إقليم شفشاون شمالي المغرب.

وحظيت مأساة الطفل ريان بتفاعل واسع في العالم العربي وتصدر وسم #أنقذوا_ريان و #قلوبنا_مع_ريان مواقع التواصل الاجتماعي من المحيط إلى الخليج، مع دخول عملية إنقاذ الطفل ريان أخطر مرحلة.