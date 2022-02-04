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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن تكون الأعراض المبكرة للخرف خفية وغامضة وقد لا تكون واضحة على الفور. للأسف ، عندما تكون واضحة ، فغالبًا ما يكون الوقت قد فات. إن التأكد من كل ما يمكنك فعله للمساعدة في منع هذه الحالة أمر وثيق الصلة بالنسبة لمعظم الناس وقد يعني إصلاحًا جذريًا للنوم بسبب الارتباط المفاجئ للدراسة.

يشير الخرف إلى مجموعة من الأعراض المرتبطة بتدهور الدماغ. السبب الأكثر شيوعًا للخرف هو مرض الزهايمر ، وهو اضطراب في الدماغ يدمر ببطء مهارات الذاكرة والتفكير. بحثت إحدى الدراسات في عادات معينة في منتصف العمر وكيف يمكن أن تزيد من ظهور الحالة مبكرًا.

درست دراسة بقيادة الدكتورة سيفيرين سابيا من كلية إنسيرم وجامعة كوليدج لندن كيف يمكن أن تؤثر أنماط النوم في وقت مبكر من الحياة على ظهور الخرف بعد عقود.

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= طريقة معينة للنوم في منتصف العمر تزيد من خطر إصابتك بالخرف بنسبة 30 بالمائة (تعرف عليها)

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تم دعم الدراسة جزئيًا من قبل المعهد الوطني للشيخوخة التابع للمعاهد الوطنية للصحة (NIA) وظهرت في Nature Communications.

فحص الباحثون بيانات ما يقرب من 8000 شخص في المملكة المتحدة بدءًا من سن الخمسين.



تم تقييم المشاركين على أساس مجموعة متنوعة من التدابير ، بما في ذلك سؤالهم في ست مناسبات بين عامي 1985 و 2016 عن عدد الساعات التي ينامونها في الليل.

لتقييم دقة هذا التقرير الذاتي ، ارتدى بعض المشاركين مقاييس تسارع لقياس وقت النوم بشكل موضوعي.

خلال فترة الدراسة ، تم تشخيص إصابة 521 مشاركًا بالخرف ، بمتوسط ​​عمر 77 عامًا.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر الذين ينامون ست ساعات أو أقل كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف في وقت لاحق من حياتهم.

بالمقارنة مع أولئك الذين يحصلون على نوم طبيعي (يُعرف بسبع ساعات) ، كان الأشخاص الذين يحصلون على قسط أقل من الراحة كل ليلة أكثر عرضة بنسبة 30 في المائة للإصابة بالخرف.

اقترحت دراسات أخرى أن أنماط النوم في وقت مبكر من الحياة قد تساهم في خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق.

تم ربط كل من النوم غير الكافي والنوم لفترة أطول من المتوسط ​​بزيادة احتمالية الإصابة بالخرف.

ومع ذلك ، فقد كان من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه التغييرات في النوم تساهم في المرض أو تعكس الأعراض المبكرة ببساطة.

قالت جمعية الزهايمر: "العديد من العلاجات التي تم اقتراحها لتحسين نوعية النوم تتضمن تغييرات في نمط الحياة".



وأضافت منظمة الصحة الخيرية: "إن أنظمة النوم المنتظمة ، وجداول الأكل والوجبات الغذائية ، والتمارين الرياضية ، وضمان التعرض للضوء الساطع في الصباح ، كلها طرق يمكنك من خلالها تحسين نوعية نومك.

"ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث للإشارة إلى ما إذا كانت هذه الأنشطة لها تأثير على خطر الإصابة بالخرف أو تطور المرض".

تشمل الأعراض المبكرة للخرف ما يلي:

مشاكل في الذاكرة ، ولا سيما تذكر الأحداث الأخيرة

زيادة الارتباك

تركيز منخفض

تغيرات في الشخصية أو السلوك

اللامبالاة والانسحاب أو الاكتئاب

فقدان القدرة على القيام بالمهام اليومية.

المصدر: اكسبريس