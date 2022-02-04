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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، منذ قليل، إن عمليات حفر البئر الموازي للطفل المغربي "ريان" بلغت مرحلة حاسمة.

وقالت قناة العربية، إن خلية أزمة مغربية تعمل على مدار الساعة لمتابعة حالة الطفل "ريان"، موضحة أن الجرافات تستأنف عمليات الحفر في محيط البئر العالق به الطفل "ريان"

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= عاجل: عمليات حفر البئر الموازى لإنقاذ الطفل ريان بلغت مرحلة حاسمة ووالديه يخرجا عن صمتهما ويكشفا مصير ابنهما

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وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الحشود حول البئر العالق به الطفل "ريان" انخفضت للسماح بأعمال الإنقاذ، موضحة أن خبراء مغاربة يحاولون مسح الموقع للحصول على أدلة مادية لمكان الطفل "ريان".

وأضافت قناة العربية، أن هناك مشاورات في خلية الأزمة المغربية حول مواصلة عمليات إنقاذ الطفل "ريان"، لافتة إلى أن الحشود تبتعد عن البئر العالق به الطفل "ريان" للسماح بأعمال الإنقاذ.

وأوضحت القناة، أن خبراء مغاربة يحاولون تحديد موقع الطفل "ريان" بدقة داخل البئر، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد الساعات المتبقية لعملية إنقاذ الطفل "ريان".

وقالت مراسل العربية: خلية أزمة مغربية تراقب على مدار الساعة حالة الطفل "ريان"، فيما طالبت السلطات المغربية المواطنين بالانسحاب من موقع البئر العالق به "ريان" لتسهيل عملية الإنقاذ.

ولفتت قناة العربية، إلى أن هناك مشاورات ميدانية لاتخاذ قرار حول كيفية مواصلة عملية إنقاذ الطفل "ريان".

وفيما يحبس الملايين أنفاسهم حول العالم ترقباً لعملية إنقاذ الطفل المغربي ريان من ظلمات بئر عميقة، أكد والده خالد أورام في مقابلة مع "العربية" أن طفله القابع في بئر على عمق 32 متراً منذ 3 أيام ما زال على قيد الحياة، "معرباً عن أمله بخروجه حيا قريبا".

كما أوضح أنه آخر مرة شاهد فيها صورا لابنه في كاميرات المراقبة كانت الخميس، لافتا إلى أن ريان تناول بعض الطعام وتمكنت فرق الإنقاذ من تزويده بالأكسجين.

فيما أشار إلى أنه حفر هذه البئر للحصول على الماء لأغراض الري والزراعة.

وروى للعربية الجمعة اللحظات التي سبقت فقدان ريان واكتشاف سقوطه في البئر عبر كشاف هاتف محمول.

"الأمل باق"

وفي مداخلة سابقة مع "العربية" أكد الأب المكلوم أن ابنه قادر على الحركة وتم إيصال الماء والطعام إليه داخل البئر، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل في خروجه سالما.

كما أضاف أن الطفل كان معتادا اللعب بالقرب من البئر الذي سقط فيها، مشيرا إلى أنه يتوقع -حسبما أخبرته السلطات- إنقاذ ريان خلال 3 ساعات.

الطفل ما زال على قيد الحياة

وبصوت مليء بالحزن، تحدثت والدة ريان لـ"العربية"، مؤكدة أن لديها أملا في أن يكون فلذة كبدها على قيد الحياة، ويخرج من البئر سالما، مقدمة الشكر لكل المتضامنين مع مأساة صغيرها.

وفي اتصال ثالث مع "العربية" أكد عم ريان، ويدعى عثمان أورام أنه "شاهد الطفل حيا داخل البئر عبر الكاميرا ظهر أمس الخميس"، داعيا الله أن يخرج ابن الخمس سنوات سالما.

كما أكد ما قاله والد الطفل أنه تمكن من الشرب والأكل داخل البئر واستطاع استخدام يديه.

مخاوف من مأساة

من جانبها، عبّرت الحكومة المغربية عن قلقها من حدوث مأساة جراء إمكانية انهيار التربة.

ودعت المواطنين إلى عدم التجمع حول البئر لتسهيل إنقاذه، مشيرة إلى أن طبيعة التربة تعقد عملية الإنقاذ.

في الأثناء، تتواصل حتى الآن جهود فرق الإنقاذ لانتشال الصغير ، في سباق مع الوقت.

نفق موازٍ

وتقدمت أشغال حفر نفق موازٍ للبئر يسعى المنقذون للنفاذ منه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية ليل الخميس، وهو النفق الذي يأمل المنقذون النفاذ منه للوصول إلى ريان.

يذكر أن الصغير البالغ من العمر خمس سنوات كان سقط بشكل عرضي مساء الثلاثاء في بئر جافة يبلغ عمقها 32 متراً لكنّ قطرها ضيق يصعب النزول إليه، في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون (شمال البلاد).