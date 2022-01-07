نميمة الفن: فضيحة الهام شاهين بدون حجاب اثناء الصلاه وافعال فاضحه داخل المسجد في جنازه مها ابو عوف ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 7 يناير 2022 11:03 صباحاً - أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل بعد ظهورها أثناء صلاة الجنازة على الفنانة مها أبو عوف ؛ وهي تصلي دون ان يغطي الحجاب شعرها كاملا.

ووجهت بعض الانتقادات علي مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة إلهام شاهين بعد هذا الظهور .

دفن مها أبو عوف :

ووصل جثمان الفنانة مها أبو عوف لـ مثواها الأخير بعد انتهاء صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم ظهر اليوم وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن .

أقيمت صلاة الجنازة علي الفنانة مها أبو عوف في مسجد الرحمن الرحيم، وذلك بحضور أهل و أقارب الفنانة مها أبو عوف، وعدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، ودنيا سمير غانم، وريهام عبد الغفور

رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

الساعات الأخيرة فى حياة مها أبو عوف

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لـ صدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :” مها أبو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت على إثرها المستشفى “.

أضاف أشرف زكي :” ومكثت مها أبو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوي حاد وهي من أعراض سرطان الرئة “.

اختتم أشرف زكي :” تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتى فارقت الحياة “.

وشاركت مها أبو عوف قبل حوالي أسبوع من وفاتها على حسابها بموقع فيسبوك تهنئة بالعام الجديد، بكلمات تعبر عن التفاؤل والأمل في الأفضل، وذلك قبل تدهور حالتها الصحية.

