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نميمة الفن: سما المصري تمسكه وتنزل اللبن بيدها فى اجرأ فيديو لها ومتابع :ايه الفجر ده ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 13 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - شاركت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابه منذ يومين ا وهي تقوم بحلب البقرة داخل المزرعة مستخدمة يدها .

وظهرت “سما” وهي تعاني في عمليه حلب البقرة ولكن في الاخير نجحت في عمليه الحلب.

وعلقت قائلة :” الجاموسه حنت وجابت لبن وأنا باحلبها.. حد عايز لبن؟؟ الفيديو كامل علي قناتي ع اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…..لبن فريش”، وتفاعل عدد كبير من المتابعين.

وعلق احد المتابعين علي ملابس سما المصر قائلا .. الواد اللي علي ملابسها ده ماسك ايه ؟؟

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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