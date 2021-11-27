نميمة الفن: ميريام كلينك تنشر فيديو اختطافها واغتصابها ومتابع :فيلم هندي ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 27 نوفمبر 2021 10:14 مساءً - من يتابع عارضة الأزياء ميريام كلينك على تطبيق الصور إنستغرام، يلاحظ أنها عادت الى نشر صورها وفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة بشكلٍ طبيعي بعدما كانت قد اثارت الجدل بفيديو يُظهر تعرّضها للخطف قالت انه تم اغتصابها.

وظهرت ميريام كلينك في الفيديو الّذي شكّك روّاد الإنترنت بصحّته وهي تأخذ دولاراتها من الصرّاف الآلي، فيفاجئها أحد الرجال ويخطفها بالقوّة بسيارته.

واعتبر كثيرون أن الفيديو المنشور هو مشهد تمثيلي لاثارة الجدل، ووصفه البعض بـ “الفيلم الهندي”.

وجاء في التعليق على الفيديو ” تلفون ميريام معي انا رفيقها، شوفوا كيف خطفها. ما بعرف مين هالشيطان اكيد كان مراقبنا. حكيت الدرك والمعلومات تا يشوفوا شو الموضوع”.