فريقا عمل لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 4 مايو 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- أكد الاجتماع التشاوري العربي الذي عقد في عمّان اليوم الاثنين تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن.
ووفق بيان ختامي صادر عن الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية ومصر والعراق وسوريا، فإن سوريا ستتعاون مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر انتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.
كما جرى التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.
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