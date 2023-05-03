إصابة 3 مدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط حمص- (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 3 مايو 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- أصيب ثلاثة مدنيين ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري (سانا) أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان واسقطت بعضها.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ”سانا” أنه في “حوالي الساعة الثانية عشرة و 50 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها “.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى “إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية (محطة وقود) مدنية واحتراق العديد من الصهاريج والشاحنات”.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “صواريخ إسرائيلية دمرت مستودعا للذخيرة تابعا لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص”.

وأضاف “سُمع دوي انفجارات عنيفة نتيجة انفجار الذخائر المخزنة في المستودع، كما شوهدت النيران مشتعلة في الموقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن”.

في 2 نيسان/أبريل نفذت إسرائيل ضربات مماثلة على منشأة لحزب الله في منطقة مطار الضبعة ما أسفر عن مقتل مقاتلين موالين لإيران وإصابة خمسة جنود حسب المرصد.

(وكالات)