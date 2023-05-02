نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رويترز: الرئيس الإيراني يزور سوريا الأسبوع المقبل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 مايو 2023 11:07 مساءً - دوت الخليج :- قال مصدر إقليمي كبير مقرب من الحكومة السورية لرويترز اليوم الجمعة إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور دمشق الأسبوع القادم.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى دمشق منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011.

وأضاف المصدر أن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران وحدوث انفراجة فيما يتعلق بفك العزلة العربية المفروضة على سوريا، مهدا الطريق للزيارة.

وذكرت صحيفة الوطن السورية المقربة من الحكومة أن زيارة رئيسي ستستمر يومين وستشهد توقيع عدة اتفاقيات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي.

المصدر : رويترز