أميركا تعتقل عنصراً بارزاً بتنظيم داعش خلال عملية بسوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 28 أبريل 2023 08:03 مساءً - دوت الخليج :- قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الجيش الأميركي نفذ عملية بطائرة هليكوبتر في شرق سوريا في ساعة متأخرة من يوم السبت، واعتقل عنصراً بارزاً في تنظيم داعش واثنين من معاونيه.

وأضاف البيان: "سيعطل اعتقال حذيفة اليمني ومعاونيه قدرة التنظيم على التخطيط للعمليات وتنفيذها"، مشيراً إلى أن العملية لم تسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين.

وكان الجيش الأميركي قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، إنه قتل قيادياً كبيراً في تنظيم داعش بسوريا يُدعى خالد أحمد الجبوري. وذكرت واشنطن أنه كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات تنظيم داعش في أوروبا وتركيا وتطوير هيكل قيادة التنظيم في تركيا.

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