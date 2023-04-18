سوريا تعلن إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 18 أبريل 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت سوريا وتونس في بيان مشترك أنه تجاوبا مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق قررت سوريا إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها.

وقال البيان: "تجاوبا مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة".

وأضاف البيان: "حرصا من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريسا لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سوريا بتونس، وإعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين".

المصدر: "سانا"