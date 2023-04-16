جيش الاحتلال يعلن استهداف مقر لماهر الأسد في دمشق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 16 أبريل 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استهداف مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة في قوات النظام السوري، التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام بشار الأسد، وذلك ردا على إطلاق صواريخ تجاه الجولان المحتل.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على أهداف في سوريا ومن بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة بالإضافة الى رادار ومواقع مدفعية تابعة لقوات النظام السوري.

وأضاف البيان: "تأتي هذه الغارات بعد أن استهدفت مسيرة إسرائيلية منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية من داخل سوريا"، فجر السبت – الأحد، وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من داخل الأراضي السورية باتجاه "إسرائيل".

وأكد جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل، حيث اجتازت قذيفتين إلى داخل "إسرائيل"، قذيفة واحدة سقطت في منطقة مفتوحة وقذيفة أخرى اعترضت من قبل الدفاعات الجوية لدى الاحتلال.

وحمل جيش الاحتلال حكومة النظام السوري "مسؤولية ما يجري داخل أراضيها، مؤكدا أنه "لن يسمح بمحاولات لخرق السيادة الإسرائيلية"، وفق تعبير البيان.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري "سانا" بأنه تم سماع دوي انفجارات في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعتها، فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان مقتضب إن "قوات الجيش شنت غارات في الأراضي السورية مرة اُخرى".

وذكرت مصادر أمنية سورية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف عدة أهداف في محيط دمشق، إلى جانب مركز عمليات اللواء 90 في القنيطرة، وموقع "تل الخارف" شرقي بلدة ناحتة، ومقر اللواء 52 في ريف درعا الشرقي، وهي مواقع تتبع لجيش النظام.

عربي 21