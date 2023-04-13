احدهما سقط في الأردن .. إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا باتجاه "الجولان المحتل"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 13 أبريل 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا نحو الجولان المحتل.
وأفادت القناة /14/ العبرية فإن ثلاثة صواريخ، أطلقت من سوريا نحو الجولان، سقط أحدها في سوريا، والثاني في الأردن، والثالث في "موشاف ميتسار" بالجولان المحتل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم تفعيل إنذار في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية بالقرب من "موشاف ميتزر".
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي، رصد الخميس الماضي، إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه الشمال الفلسطيني، جرى اعتراض 25 منها، من قبل القبة الحديدية، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.
وبدورها كشفت مصادر شمال الاردن ان سكان مدينة اربد سمعوا دوي انفجار , ما يؤكد سقوط قذيفة في المنطقة.
قدس برس
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