حاملة طائرات أمريكية تتمركز قرب سواحل سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أبريل 2023 05:01 مساءً - دوت الخليج :- تمركزت حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو بوش في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من السواحل السورية.

وجاء ذلك كإجراء احترازي بعد أن هاجمت قوات مدعومة من إيران مؤخرا قواعد تضم جنودا أمريكيين في سوريا، بحسب البنتاغون.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي الإثنين: "رأينا أن الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني كثفت هجماتها على قواتنا المتمركزة في سوريا، وكإجراء احترازي سحبنا حاملة الطائرات إلى منطقة أقرب".

وردا على سؤال لمراسل الأناضول فيما إذا تم تغيير موقع السفينة التي كانت اقتربت من سواحل تركيا إثر كارثة الزلزال ومدة مهمتها، قالت سينغ إنه جرى تغيير موقعها بحيث تكون أقرب إلى سواحل سوريا وتم تمديد مهمتها.

وتجنبت الإجابة على سؤال حول المدة الإضافية التي ستبقى فيها السفينة في البحر المتوسط.

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