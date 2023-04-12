الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مجهولة تسللت من الأراضي السورية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أبريل 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مجهولة، دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من جهة الأراضي السورية، دون وقوع إصابات أو أضرار.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم قبل قليل استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية تابعة لجيش الدفاع في أعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية، وتمت متابعة القطعة الجوية من قبل وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي".
وأضاف المتحدث: "تم اسقاط الطائرة المجهولة في منطقة مفتوحة ولم تشكل أي خطر في أي مرحلة، ولم يتم تفعيل الانذار وفق السياسة المتبعة".
وأفاد مراسل قناة "يديعوت" الإسرائيلية، أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها، تسللت من سوريا وتم اعتراضها شمال طبريا في وادي الحولة، ولاتزال الطائرات المروحية والمقاتلة تحلق في الأجواء الشمالية.
ولا تزال تفاصيل الحادث قيد الفحص
المصدر: RT
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