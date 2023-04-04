سوريا: إصابة عسكريين بهجوم إسرائيلي استهدف محيط دمشق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 4 أبريل 2023 08:03 صباحاً - دوت الخليج :- أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم الخميس، بإصابة عسكريين، ووقوع أضرار مادية، جراء هجوم إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق.
وقالت "سانا": "أصيب عسكريان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في محيط مدينة دمشق".
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر اليوم الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل".
وأضاف المصدر: "الهجوم استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها” ، وفق "سكاي نيوز".
واختتم قائلا: "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات خاصة بالأخبار المحلية فيديو قال إنه للضربة الإسرائيلية التي تمت فجر اليوم الخميس.
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