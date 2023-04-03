سوريا.. مرسوم رئاسي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء

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- صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 3 أبريل 2023 11:03 مساءً - لا يوجد مقالات
دوت الخليج :- أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، عن مرسوم رئاسي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء.
وورد في تقرير الإعلام أنه بموجب المرسوم تم تعيين فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية خلفا لبسام طعمة. وكان قدور مديرا عاما للشركة السورية للنفط في العامين الماضيين.
وتم تعيين محسن عبد الكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيرا للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.
والتعديل هو الأكبر منذ 2021.
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