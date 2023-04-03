نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سوريا.. مرسوم رئاسي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، عن مرسوم رئاسي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء.

وورد في تقرير الإعلام أنه بموجب المرسوم تم تعيين فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية خلفا لبسام طعمة. وكان قدور مديرا عاما للشركة السورية للنفط في العامين الماضيين.

وتم تعيين محسن عبد الكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيرا للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.

والتعديل هو الأكبر منذ 2021.

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