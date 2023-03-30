سورية تصبح أول قاضية مسلمة محجبة في المحكمة العليا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 30 مارس 2023 08:03 صباحاً - دوت الخليج :- في حدث غير مسبوق في تاريخ ولاية نيوجيرسي الأميركية، تولت سيدة من أصول سورية بشكل رسمي مهامها كأول قاضية مسلمة محجبة منتخبة عن ولاية نيوجيرسي من قبل المحكمة العليا، حيث تولت منصبها بعد أن أدت القسم على اليمين الدستورية ويدها على القرآن الكريم.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فقد استلمت السيدة السورية «نادية القحف» 50 عاماً منصبها كأول قاضية محجبة في ولاية نيو جيرسي، بعد أن رشحها حاكم الولاية «فيل مورفي» للمحكمة العليا الأميركية.

القبس