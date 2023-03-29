نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ردًا على هجوم "درون" إيرانية.. شاهد اللحظات الأولى لغارة "انتقامية" أمريكية في سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 29 مارس 2023 01:02 مساءً - دوت الخليج :- أظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي آثار الغارة الجوية الأمريكية في شرق سوريا. يأتي ذلك بعد هجوم نفذته طائرة بدون طيار على قاعدة تضم قوات أمريكية، أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 6 آخرين. وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أذن بتنفيذ ضربة جوية دقيقة ردا على ذلك "في شرق سوريا ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني". سي ان ان



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ردًا على هجوم "درون" إيرانية.. شاهد اللحظات الأولى لغارة "انتقامية" أمريكية في سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.