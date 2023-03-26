"سرايا القدس" تعلن عن اغتيال أحد قادتها في دمشق وتتهم الاحتلال (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 26 مارس 2023 08:03 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الأحد، عن اغتيال أحد قادتها في سوريا، بعد أن أطلق مجهولون الرصاص صوبه، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية.

وأفادت السرايا، في تصريح لها نشرته على موقعها الإلكتروني بأن "القائد علي رمزي الأسود (٣١ عامًا)، من ساحة سوريا قضى صباح اليوم (الأحد) جراء عملية اغتيال جبانة بالرصاص، في ريف دمشق".

وأكدت سرايا القدس أن عملية الاغتيال "تحمل بصمات العدو الصهيوني".

و نعت حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، الشهيد "الأسود"، مشيرة إلى أنه اغتيل على يد "عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق".

وأوضحت أن الشهيد الأسود لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينة حيفا في العام 1948، واستقرت في سوريا، والتحق مبكرًا وعمل في صفوف سرايا القدس.

عربي21

وقالت: "إننا ونحن ننعى شهيدنا البطل المهندس علي الأسود، الذي التحق بمسيرة الجهاد المباركة، وسار في ركب المقاومين وقضى وقته في خدمة المجاهدين وأداء واجباته واضعاً نصب عينيه تحرير فلسطين والعودة لأرضه ولمدينة حيفا بلده الأصلي الذي هجرت منه عائلته، فإننا نحمل العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة الغادرة".

وأضافت "ونؤكد أننا ماضون في مواجهة العدو والتصدي له والرد على كل جرائمه بحق شعبنا ومقاومتنا".

وشددت على أن "سرايا القدس ستواصل عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعًا عن أرض فلسطين المقدسة وعن المسجد الأقصى المبارك، ولن يفت في عضد أبنائها توالي ارتقاء الشهداء وجسامة التضحيات التي يقدمها أبناؤها البواسل في كل مكان".