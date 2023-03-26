زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 26 مارس 2023 11:06 صباحاً - دوت الخليج :- فرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقوبات شخصية على نظيره السوري بشار الأسد.

وجاء في نص مرسومه الذي تم نشره اليوم السبت، أن العقوبات تفرض لمدة 10 سنوات وتقضي بتجميد حساباته والحظر على سحب رأس المال من أوكرانيا وإنهاء الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية والحظر على نقل التقنيات وحقوق الملكية الفكرية.

كما تم فرض عقوبات على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس الوزراء حسين عرنوس.

المصدر: نوفوستي