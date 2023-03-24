سوريا.. مسلحون موالون للجيش الأمريكي يحاصرون أحياء في الحسكة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 24 مارس 2023 11:07 مساءً - دوت الخليج :- حاصر مسلحون موالون للجيش الأمريكي أحياء في الحسكة السورية، وشنوا مداهمات طالت أبناء القبائل العربية، وسط مخاوف من نيتهم السيطرة على المنازل التي داهموها لقربها من سجون تابعة لهم.

ونقلت مصادر محلية بمدينة الحسكة شرقي سوريا لمراسل "سبوتنيك"، أن قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، شنّت حملة مداهمة وتفتيش لجميع المنازل المحيطة بسجن غويران (السجن المركزي الحكومي سابقاً) في القسم الغربي من حي غويران بمدينة الحسكة، اليوم الأربعاء 15 مارس، ما أدى لنشر الذعر والخوف في صفوف المدنيين.

وتابعت المصادر أن مدرعات أمريكية محملة بمسلحي "قسد" حاصرت حيهم، ونفذت حملة مداهمات، ما جعل الخوف يتغلل في نفوس المدنيين من نية الاحتلال الأمريكي الاستيلاء على منازلهم في منطقة القاعدة الأمريكية غير الشرعية.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية بمحافظة الحسكة أن قوات "قسد" ما زالت تحاصر منطقة علايا (محطة القطار) شرق مدينة القامشلي وتشن حملة مداهمة وتفتيش لجميع المنازل بمحيط سجن علايا (سجن القامشلي الحكومي سابقاً) مع منع الدخول والخروج من المنطقة.

الجدير بالذكر أن سجن علايا يضم معتقلين مدنيين إضافة الى معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي الذين تم نقلهم قبل عام من سجن (الصناعة) إلى سجن علايا، ما يهدد حياة المدنيين.

المصدر: سبوتنيك