نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر غارات إسرائيلية على مواقع سورية قرب حماة.. وإصابة 3 عسكريين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 17 مارس 2023 05:07 مساءً - دوت الخليج :- أفادت تقارير إخبارية سورية بأن إسرائيل شنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد هجوما استهدف بعض المواقع بريف منطقة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله "إنه في حوالي الساعة 07:15 من صباح اليوم (04:15 بتوقيت غرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".

وتابع المصدر "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر : الجزيرة