نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عبور 34 شاحنة مساعدات إلى شمال سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 15 مارس 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- قالت الأمم المتحدة إن 34 شاحنة محملة بالمساعدات من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي عبرت إلى شمال غرب سوريا اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة إنه ومنذ 9 شباط عبرت 617 شاحنة إلى المعابر الحدودية الثلاثة، فيما أنهت الأمم المتحدة حتى الآن 19 مهمة عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، حيث كانت أول زيارة مشتركة بين الوكالات إلى مدينة إدلب.

--(بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبور 34 شاحنة مساعدات إلى شمال سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.