سوريا تؤكد تدمير سلاحها الكيماوي ومسؤولة أممية تشترط تعاونها لإنهاء الملف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 14 مارس 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، إن بلاده تعاونت مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطريقة شفافة ومفتوحة بالكامل ودمرت كامل مخزونها من المواد الكيميائية ومرافق الإنتاج في عام 2014.

من جانبها، قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، إن تعاون الحكومة السورية الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ضروري لإغلاق جميع القضايا العالقة المتعلقة بإعلاناتها الأولية واللاحقة.

وأضافت، خلال إحاطتها الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول تنفيذ سوريا للقرار الدولي رقم 2218، لقد فشلت الجهود التي بذلها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح القضايا العالقة فيما يتعلق بإعلانات سوريا الأولية واللاحقة، وبالنظر إلى الثغرات والتناقضات التي لم يتم حلها، فإن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقدر أن الإعلان المقدم من سوريا لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملاً وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، على حد قولها.

-- (بترا)

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