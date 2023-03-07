عبور 35 شاحنة إلى شمال سورية من تركيا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 مارس 2023 01:06 مساءً - دوت الخليج :- قالت الأمم المتحدة، إن 35 شاحنة محملة بالمساعدات من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبرت أمس إلى شمال غرب سورية من جنوب تركيا.

وحسب الناطق الإعلامي الأممي فان عدد الشاحنات التي عبر الحدود التركية السورية، منذ التاسع من شهر شباط الماضي بلغت 535 شاحنة.

--(بترا)

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