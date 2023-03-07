نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الصحة العالمية تدعو لدعم المتضررين من الزلزال شمالي سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 مارس 2023 08:03 صباحاً - دوت الخليج :- دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للسكان المتضررين جراء الزلزال في شمالي غربي سوريا.

وقالت فرانس برس إن المسؤول الأممي الذي زار شمالي سوريا اليوم تفقد محافظة إدلب وثلاثة مستشفيات في بلدات باب الهوى وعقربات وسرمدا،ومركز إيواء للمتضررين من الزلزال في بلدة كفرلوسين.

--(بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية تدعو لدعم المتضررين من الزلزال شمالي سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.