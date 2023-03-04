نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر انتشر بشكل مخيف .. تفاصيل جديدة عن وباء الكوليرا في سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 4 مارس 2023 02:03 مساءً - دوت الخليج :- أعلن مارتن غريفيث مفوض الأمم المتحدة للاغاثة في حالات الطواريء ان الكوليرا انتشرت في شمال سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد بشكل مخيف.

واكد غريقيت ان الزلزال دمر احياء كاملة في سوريا وتركيا الا ان زلزال سوريا جاء في وقت صعب للسوريين لافتا الي ان اعمال الانقاذ في سوريا اوشكت على الانتهاء.

وكانت قد دقت منظمات الإغاثة الدولية والمحلية العاملة في سوريا ناقوس الخطر من تفشي وباء الكوليرا الخطير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت منظمات إغاثية، إنه تأكد، وفاة 22 شخصا وإصابة 568 بسبب تفشي الكوليرا في أعقاب الزلزال شمال غربي سوريا.

وذكرت المنظمات إن نقص الرعاية الطبية والصحية، والمسلتزمات والتكدسات مع البرد ونقص الأدوات الصحية، والبيئة غير المواتية ساهم في هذا الوضع الخطير.

وكالات