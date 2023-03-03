أنقرة: عودة 42 ألف سوري إلى بلدهم عقب الزلزال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 3 مارس 2023 07:10 مساءً - دوت الخليج :- أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، عودة نحو 42 ألف سوري إلى بلدهم من تلقاء أنفسهم عقب الزلزال المزدوج الذي ضربي جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وأشار أن البلاد واجهت زلزالًا كبيرًا وكارثة، مبينًا أنهم يسعون لتوفير 3 وجبات وخبزا للمواطنين عبر 109 مطابخ و41 فرنا متنقلا في مناطق الزلزال.

وشدد أنهم أنشأوا جسرًا جويًا من أجل تأمين وصول الفرق والمواد الإغاثية من لحظة وقوع الزلزال، وقال:" دعمنا ذلك بنحو 70 طائرة، حيث نقلت المصابين لدى عودتها والراغبين بمغادرة مناطق الزلزال".

ونفى أكار صحة مزاعم حدوث هجرة نحو تركيا من سوريا، مضيفًا:" لم يحدث بأي حال من الأحوال أي هجرة من سوريا إلى تركيا، ظهرت هكذا شائعات، وهي غير صحيحة".

وأردف: "عاد قرابة 42 ألف سوري مقيم في تركيا من تلقاء أنفسهم إلى بلدهم، ممن فقدوا منازلهم وأقاربهم وأطفالهم وأرادوا العودة إلى بلدهم".

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