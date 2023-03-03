وزراء إسرائيليون يطالبون وفد تل أبيب الانسحاب من اجتماع العقبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 3 مارس 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- طالب وزراء إسرائيليون، اليوم الأحد، وفد تل أبيب المشارك في اجتماع العقبة الانسحاب “فورا” بعد عملية نابلس التي قتل فيها جنديان إسرائيليان.
وقال وزير الكابنيت، يسرائيل كاتس: “عملية حوارة وقعت خلال انعقاد قمة العقبة وهذا هجوم إرهابي خطير”، مطالبا بانسحاب وفد تل أبيب بشكل سريع.
كما ذكرت وزيرة الاستيطان بحكومة الاحتلال: “ندعو لسحب الوفد الإسرائيلي من اجتماع العقبة فورا”.
وبدوره قال رئيس حزب إسرائيل بيتينو، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان :" ان عملية إطلاق نار خطير في الضفة وكل ذلك بسبب تحريض واضح من جانب أبو مازن، نفس أبو مازن الذي التقى مبعوثوه اليوم بممثلين عن نتنياهو.
وأضاف: " نتنياهو لا يتعلم من أخطاء الماضي وينقل الضعف لأعدائنا ومن يدفع الثمن هم مواطنو إسرائيل". وفق قوله
وكالات
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