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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 1 مارس 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- أعلن رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا.

وقال الحلبوسي، في كلمة له خلال البيان الختامي للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، إنه تقرر “تشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي لزيارة سوريا، تأكيداً لدعمنا إلى شعب سوريا”.

كما دعا رئيس الاتحاد الدول العربية الى أن تتخذ قراراً نهائياً بعودة سوريا إلى محيطِها العربي والعمل على استقرارها، مؤكداً أهمية توحيد جهود البيت العربي لمواجهة جميع التحديات.

وكالات